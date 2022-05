Generationen plus lädt am Donnerstag, 19. Mai, von 15 bis 18 Uhr zu einem Tanz am Nachmittag ein. Ob flotte Sohle auf dem Parkett oder Austausch bei Kaffee und Kuchen – jeder ist willkommen. Die Zusammenkunft findet im Veranstaltungssaal in der Theodor-Heuss-Straße 14 statt. Der Eintritt ist frei. red