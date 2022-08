Anlässlich des Lichtenfelser Korbmarktes soll es in diesem Jahr auch wieder einen Kinder- und Jugendflohmarkt am Korbmarktsamstag, 17. September, von 10 bis 18 Uhr geben.

Hier können die kleinen und großen Trödler im Alter von sechs bis 15 Jahren in der Farb- und Ringgasse sowie im Hof von Dr. Ebenberger alles anbieten, was im Kinder- und Jugendzimmer übrig ist.

Grundsätzlich sollten Geschwister gemeinsam einen Stand belegen, um möglichst vielen jungen Verkäufern eine Chance zur Teilnahme geben zu können. Demnach kann je Familie nur ein Stand vergeben werden. Die Standfläche beträgt maximal drei Meter. Es wird eine Standgebühr erhoben. Eine Anmeldung ist notwendig. Diese kann bis Freitag, 26. August, telefonisch unter 09571/795184, per Fax 09571/79540184 oder per E-Mail an veranstaltungen@lichtenfels.de unter Angabe der Kontaktdaten des Kindes und des Alters erfolgen.

Platzwünsche können gerne angeben werden, diese werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Ein Anspruch besteht allerdings nicht. red