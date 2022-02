Die Umweltstation des Landkreises Lichtenfels in Weismain veranstaltet von Donnerstag, 3., bis Samstag, 5. März, einen Flechtkurs für Fortgeschrittene. Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die bereits Erfahrungen im Flechthandwerk sammeln konnten. Unter Anleitung von Flechthandwerksmeisterin Gitti Klitzner lernen sie, ihre Kenntnisse zu vertiefen. Der Kurs findet in der Umweltstation Weismain am Donnerstag und Freitag von 9 bis 16 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnehmer werden gebeten, einen Topf/Eimer (Durchmesser etwa 30 Zentimeter), befüllt mit Erde/Sand, mitzubringen. In der Teilnahmegebühr sind Material und Mittagessen enthalten. Anmeldungen bis 28. Februar unter Telefon 09575/921455 oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de.

Es gilt die 3G-Regel. red