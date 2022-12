Die Umweltstation des Landkreises Lichtenfels in Weismain veranstaltet von Mittwoch bis Freitag, 15. bis 17. Februar, einen Flechtkurs für Einsteiger. Der Kurs ist für diejenigen gedacht, die Einblick gewinnen möchten in das Flechten mit Weide und Spaß haben am Umgang mit dem Naturmaterial.

Es werden Weiden geerntet und sortiert sowie ein Händler für Flechtmaterial besucht. Angefertigt werden ein Kranz, eine Schale, ein Rankgerüst, ein Vogelhaus sowie ein Krimskrams-Körbchen mit Holzboden.

Der Kurs findet in der Umweltstation Weismain statt und wird geleitet von Heiner Gesslein, Gitti Klitzner und Kerstin Schmidt. Termin ist am Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und am Freitag von 9 bis 14 Uhr. Die Teilnehmergebühr beträgt 180 Euro inklusive Mittagessen. Anmeldungen sind bis 6. Februar unter Tel. 09575/921455 oder per Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de möglich. red