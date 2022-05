Der TSV Staffelstein bot wieder die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben. Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit und wird in Bronze, Silber und Gold verliehen.

Während vor allem Kinder und Jugendliche unter der Leitung von Sandra Nossek, Marion Fischer und Kurt Herbicht nicht nur für Wettkämpfe, sondern auch für das Sportabzeichen regelmäßig trainieren, traf sich die etwas ältere Generation unter Leitung von Christine Murmann im Staffelsteiner Stadion, um speziell für das begehrte Abzeichen ihre sportlichen Leistungen zu verbessern bzw. zu erhalten.

Immer noch ein bisschen im Zeichen der Pandemie geschah die Übergabe der Abzeichen und Urkunden. Nach einem kleinen Spaziergang konnte Übungsleiterin Christine Murmann am Bootssteg des Riedsees allen erfolgreichen Sportlern die Urkunden übergeben. Das Deutsche Sportabzeichen in Gold erreichten: Ines Böhmchen (3 Mal), Dagmar Christian Süppel (14), Sabine Faulstich (6), Christoph Huser (3), Kerstin Klostermann (6), Petra Kompst (3), Astrid Linz (5), Günter Menhorn (7), Herbert Menhorn (7), Christine Murmann (14), Dieter Oschinger (45) und Ruth Schneider (4).

Mit Silber wurden ausgezeichnet: Johannes Donhauser (5 Mal) und Edda Oekler (35).

Besondere Beachtung verdienen die Leistungen von Dieter Oschinger, der bereits 45 Mal die Anforderungen in Gold erfüllt hat und von Edda Oekler, die 34 Mal in Gold und 1 Mal in Silber ausgezeichnet wurde.

Fitness bis ins hohe Alter beweisen die ältesten Teilnehmer Herbert Menhorn (81 Jahre und immer noch als Übungsleiter „Fit durch das ganze Jahr“ tätig), Günter Menhorn (83 Jahre) und Edda Oekler (79 Jahre), die mit beachtlichen Leistungen aufwarten. red