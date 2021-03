Die Pfarrei St. Martin macht darauf aufmerksam, dass sich am nächsten Wochenende die Firmlinge der Pfarrgemeinde vorstellen. Aufgrund der Corona-Pandemie geschieht dies in zwei Gruppen: am Samstag um 17.30 Uhr im Gottesdienst und Sonntag um 10 Uhr. Am Palmsonntag findet zusätzlich um 17 Uhr ein Gottesdienst mit Orgel und Gitarre statt. Palmsträußchen werden in beiden Gottesdiensten gesegnet. red