Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Ebrach zog Kommandant Jürgen Gillich Bilanz über die Einsätze im Jahr 2022: Insgesamt wurde die Feuerwehr 40 Mal alarmiert.

Für das 150-jährige Jubiläum der Feuerwehr im Jahr 2024 wurde ein Festausschuss gewählt. Dieser wird die weitere Planung der Jubiläumsfeier übernehmen.

Die Jugendwarte Tristan Michaelis, Patrick Metzner und Sebastian Hacke zeigten sich zufrieden mit ihrer Jugendgruppe. Weitere Jugendliche ab 12 Jahren sind herzlich willkommen. Derzeit findet einmal pro Woche, jeweils am Donnerstagabend, eine Übung statt. Neben theoretischen und praktischen Übungen soll auch die Gemeinschaft gefördert werden.

Spielerisch heranführen

In der Versammlung wurde zudem beschlossen, eine Kinderfeuerwehr zu gründen, in der Kinder ab sechs Jahren der Feuerwehrfamilie beitreten können. Sie können dann spielerisch an Themen der Brandschutzerziehung oder die Ausrüstung der Feuerwehr herangeführt werden.

Geplant sind mehrere Termine im Jahr, wobei das Miteinander im Vordergrund stehen soll. Die Koordination übernimmt Fabian Herbst, unterstützt wird er von Joachim Komander und Walter Herbst. Darüber hinaus wird Sebastian Hacke zukünftig die Kinderbetreuung und insbesondere die Ausbildung der Kinder mit übernehmen. red