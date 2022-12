Endlich ist er fertig – der Heimatfilm „Im Döbertental – von Serkendorf nach Uetzing “ – berichtet Andreas Kerner, der gebürtige Serkendorfer. „Endlich“ deshalb, weil er deutlich mehr Bearbeitungszeit als erwartet in Anspruch genommen hat. Um das endgültige Ziel, die Fertigstellung bis vor Weihnachten, zu erreichen, waren ein paar Wochen harter Arbeit nötig, einschließlich des Verzichts auf anderes.

Die Aufnahmen begannen wegen des geplanten 50. Jubiläums der Uetzinger Blasmusik bereits 2019. Dieses Fest sowie das Kerner am Herzen liegende Thema „Unsere Flüchtlinge“ waren das ursprüngliche Motiv für einen Film. Auch „dank“ Corona, dem das Blasmusik-Jubiläum zum Opfer fiel, hat sich die Idee zu einem Heimatfilm entwickelt. Und diesem Umstand war es auch zu verdanken, dass damit die nötige Zeit für viele Aufnahmen in den Orten, in der Natur, bei Festen und nicht zuletzt für zahlreiche Interviews und sonstige Recherchen gewonnen wurde.

Unterhaltung und neue Ideen im Fokus

Weil Vergangenes zum Teil nicht mehr bekannt ist, und um manches vor dem Vergessen zu bewahren, hat der 74-Jährige das Frühere mehr gewichtet als Gegenwärtiges. Er legt Wert auf die Feststellung, dass es sich in diesem Film um keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern um einen Amateurfilm, aufgenommen mit Amateurtechnik, handelt.

Das Werk soll unterhalten. Und wenn sich daraus neue Ideen entwickeln sollten, dann freut das den Filmautor besonders. Der Film besteht aus drei Teilen. So beinhaltet der ersten Teil das obere Döbertental von Serkendorf bis Weisbrem mit Einleitung zum Gesamtfilm. Der zweite Teil widmet sich der Ortschaft Uetzing , während der dritte Teil die Uetzinger Blasmusik in den Vordergrund stellt.

Über den zweiten Teil gibt es vier ausführlichere Unterabschnitte, die sich für Vorführungen von kürzerer Dauer eignen. Die Gesamtfilmlänge beträgt sechs Stunden – auch ein Grund, weshalb es mit der Fertigstellung so lange gedauert hat. Trotzdem konnte nicht alles Erwähnenswerte im Film dargestellt werden. Stattdessen musste der Autor eine Auswahl treffen. Hierfür bittet Filmemacher Andreas Kerner seine Zuschauer um Verständnis.

„Mich, als Bürgermeister von Bad Staffelstein, macht es besonders stolz, dass über das Döbertental ein Heimatfilm entstanden ist. Zu Recht, wie ich finde, schaut man sich das kulturelle und aktuelle Leben im Döbertengrund an. Es ist gut, dass es für die ,Nachwelt‘ festgehalten wird. Aber nicht nur kulturell, sondern auch landschaftlich ist der Döbertengrund ein Höhepunkt. Wo wir wohnen, machen andere Urlaub, da kann man schon stolz sein. Dass das in einem Heimatfilm festgehalten wird, ist ein besonderes Highlight. Ich würde mich freuen, wenn der Film dazu beitragen würde, dass kulturelle Leben im Döbertengrund weiter zu erhalten“, so Bürgermeister Mario Schönwald.

Der Heimat etwas zurückgeben

Zur Auswahl stehen das DVD-Standardformat für die Wiedergabe per DVD-Player und Fernseher sowie das MP4-Format für die Ansicht am Computer/Laptop beziehungsweise via USB-Buchse des Fernsehers. Wie schon bei den bisherigen Heimatfilmen (Kordigast und Marktzeuln) geht es dem passionierten Filmemacher aus Oberlangheim nicht darum, mit dem Verkauf ein besonderes Geschäft zu machen. Ein Teil der Verkaufserlöse sowie bei kostenlosen Vorführungen erhaltene Spenden sollen wie bisher ungekürzt einem guten Zweck zufließen.

Für den Filmautor wäre es der schönste und eigentliche Lohn, wenn der Film auf Interesse stoßen und ein positives Echo erzeugen würde, wenn die Darstellung von früher und heute die Zuschauer erfreuen würde: jene von Festen und Feiern, vom Schicksal der Flüchtlinge, von Gemeinschaftsleistungen wie von tüchtigen Unternehmern, vom Vereinsleben, von wunderbarer Blasmusik sowie der schönen Natur und seiner Heimat .

„Meine Heimat hat mich geprägt, mir viel gegeben. Ich möchte nun ihr etwas geben“, betont Kerner zum Schluss. Bestellungen und Anfragen zu Vorführungen nimmt der Autor entgegen unter der Telefonnummer 09576/316, per E-Mail an andreas.kerner@t-online.de oder via Facebook .