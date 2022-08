Die Kirchweih steht am kommenden Samstag, 27. August, im Mittelpunkt des Geschehens. Darüber ist die Freude groß, denn nach zwei Jahren Pause kann dieses Jahr wieder ausgiebig gefeiert werden.

Zwar wird die Kirchweih nicht in dem sonst üblichen großen Rahmen begangen wie in den Jahren zuvor, aber die Ortsvereine Freiwillige Feuerwehr, Frauenkreis, Obst- und Gartenbauverein sowie Kapellenbauverein haben sich zusammengeschlossen und zur Kirchweih ein zünftiges Fest auf die Beine gestellt.

Es ist was geboten und damit wird dieses Wochenende wieder seiner ursprünglichen Bedeutung in der Ortschaft gerecht. Das Geschehen wird sich in der Christuskirche und auf dem Bolzplatz Am Anger vor der Christuskirche abspielen.

Den Auftakt macht am Samstag um 17 Uhr ein ökumenischer Kirchweihgottesdienst. Ab 18 Uhr ist Kirchweihbetrieb angesagt und die heimischen Musiker „Lolitas“ werden den Abend musikalisch zünftig gestalten.

Zudem bieten die Veranstalter eine breite Palette an Speisen und Getränken an. Bis ins Jahr 1868 war die Kirchweih in jedem Dorf ein individuelles Kirchenfest.

Die Kirchweih wurde jeweils am Jahrestag einer Kirchenweihe oder am Namensfest des Kirchenpatrons abgehalten. Im Fränkischen haben sich die unterschiedlichen Kirchentermine gehalten. Die Ortschaft Unterlangenstadt gehörte früher zur Kirchengemeinde Burkersdorf und somit richtete sich der Kirchweihtermin nach deren Gotteshaus.

Seit nun 22 Jahren haben die Unterlangenstadter mit der Einweihung der Christuskirche ihren eigenen Kirchweihtermin. Dieser rückt heuer umso mehr in den Mittelpunkt, da die Christuskirche in neuem Glanz erstrahlt.

Sie wurde mit einem neuen Außenanstrich versehen, das Holz angestrichen und die Sandsteine gereinigt und eingelassen. Noch nicht lange her ist es, dass die Fenster jeweils einen neuen Aluminiumrahmen bekommen haben. Für all diese Arbeiten, die zur Erledigung anstanden, zeichnet der Kapellenbauverein verantwortlich. Er kümmert sich mit Liebe als auch mit Herz- und Sachverstand um das in Eigenregie erstellte Gotteshaus. ml