Nach wie vor existiert beim Gesangverein 1923 ein geordnetes Vereinsleben, wobei in diesem Jahr ein ganz besonderes Ereignis bevorsteht. Denn vor genau einhundert Jahren wurde der Verein gegründet.

Für den erkrankten Vereinsvorsitzenden Lienhard Kohnert eröffnete dieses Mal Zweiter Vorsitzender Wolfgang Andreykow die ordentliche Jahreshauptversammlung und hieß alle Mitglieder herzlich willkommen. Bei seinem Rechenschaftsbericht ging Wolfgang Andreykow dann noch etwas detaillierter auf das vergangene Vereinsjahr ein. Vor allem die regelmäßigen Sängerstammtische fanden bei den Mitgliedern viel Anklang.

Vereinsfahrt ist geplant

Für den diesjährigen Vereinsausflug vom 17. bis 21. Mai, der an den Bodensee geht und auch in die Schweiz führt, wurde ebenfalls wieder ein lohnenswertes Ziel ausgewählt. Andreykow wies darauf hin, dass der Bus bereits ausgebucht sei.

Mit Freude und auch gewissem Stolz konnte der Zweite Vorsitzende zudem in Erinnerung bringen, dass der Gesangverein von Weidnitz in diesem Jahr genau 100 Jahre besteht. Deshalb werde es am 22. Juli ein ganz besonderes Grillfest als Höhepunkt des Jubiläumsjahres geben, kündigte er an.

Auch die Sängerstammtische finden wieder regelmäßig statt. Herzlich begrüßte Andreykow am Ende seiner Ausführungen noch die neuen Mitglieder Friedrich-Wilhelm Müller und dessen Gattin.

Kassenwartin Anita Herold vermittelte anschließend einen Einblick in die Finanzen des Vereins. Im Schlussteil der Versammlung ergriff nochmals Schriftführer Jürgen Scheibel das Wort und dankte im Namen aller Mitglieder dem Vereinsvorsitzenden Lienhard Kohnert und seinem Stellvertreter Wolfgang Andreykow recht herzlich für ihre Tätigkeit.

Insbesondere die Organisation des Vereinsausfluges, der anschließende Bilderrückblick von dieser Fahrt und das Grillfest erforderten vielerlei Anstrengungen von beiden Vorstandsmitgliedern, würdigte Scheibel. dr