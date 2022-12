In der ökumenisch organisierten Reihe der Öffnung von Adventsfenstern am Lichtenfelser Rathaus war die Schneyer Evangelische Tagesstätte „Haus Löwenzahn“ in diesem Jahr mit dem zweiten Fenster beteiligt.

Die beiden Mitarbeiterinnen Ronja Kaiser und Francesca Mancini hatten dafür ein Bild mit Weihnachtsleckereien gestaltet und das ganze Team hatte mit den Kindern das Programm dazu geübt

Elternbeirat übernimmt

Nach der Begrüßung durch die Kita-Leitung Manuela Dorst sangen die Kinder „Dicke rote Kerzen“ und passend zum Öffnen des Fensters dann „Macht die Türen auf“. Auf die Leiter stieg Florian Scharg vom Elternbeirat , der das Fenster am Rathaus dann feierlich öffnete. Bei dem gemalten Bild der Erzieherinnen durfte das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ natürlich nicht fehlen, das von den Kindern, Eltern, Geschwistern gerne mitgesungen wurde.

Rezept für den Advent

Pfarrerin Vincent hatte ihr eigenes Rezept für eine gute Adventszeit dabei, zu der ein Becher Punsch oder Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt ebenso gehören, wie ein schöner Film, ein gutes Buch, Leckeres zu Essen, und dazu auch mal Zeit in der Kirche und das Hören auf die gute Nachricht, dass Gott zu uns kommen wird. Mit dem Fingerspiel „Fünf Wichtel wollen Plätzchen backen“ zeigten die Kinder nochmal, wie das mit dem Backen gelingt und rundeten ihr Programm mit den verbliebenen Strophen von „Dicke rote Kerzen“ ab. red