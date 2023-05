Über zwei Jahre hat es gedauert, bis die neue Kindertagesstätte in Schwürbitz mit einem fröhlichen Fest eingeweiht werden konnte. Viel Prominenz und zahlreiche Kinder mit ihren Eltern versammelten sich kürzlich auf der Wiese neben der Turnhalle, als Dekan Lars Rebhan alle Anwesenden zu einem gemeinsamen Gottesdienst einlud.

In einem kleinen Einakter bauten die Kinder symbolisch ein Haus aus Bausteinen und träumten gleichzeitig von einem großen Haus, in dem sie spielen, basteln, singen und tanzen können. Als sie sich umsahen, stand da die neue Kindertagesstätte und „ihr Traum“ vom neuen Gebäude wurde sozusagen Wirklichkeit.

Zum Abschluss des Gottesdienstes segnete Pfarrer Rebhan gemeinsam mit den Kindern Holzkreuze, die anschließend in den einzelnen Räumen der Kindertagesstätte verteilt wurden. Danach folgte der offizielle Teil der Einweihung. Kerstin Doppel, Gesamtleiterin des „Hauses für Kinder“, begrüßte alle Anwesenden. Die Leiterin spannte einen Zeitbogen von 2013, als 14 Kinder im Hort zu betreuen waren, über 2020, als es schon 42 Kinder in drei Räumen waren, bis heute mit Platz für 50 Kinder und zusätzlich 20 Vorschulkinder aus dem Kindergarten , die täglich an diesem Ort betreut werden.

Platz für helfende Hände

Kirchenpfleger Stefan Fleischmann, der den Kindergarten und damit auch den Hort seit 25 Jahren in verantwortlicher Position begleitet, setzte mit seinen Ausführungen noch früher an. Dazu hatte er ein großes Bild aus den 80er Jahren mitgebracht, auf dem die Unterschiede von damals und heute verglichen werden konnten. Er warb für das Engagement von Kindern, Jugendlichen und auch Eltern in den verschiedensten Einrichtungen eines Ortes. Es gebe überall Platz für helfende Hände, sei es in der Kirche, in öffentlichen Einrichtungen oder in Vereinen. „Solche Orte sind Möglichkeiten, sich zu vernetzen, was in der heutigen Zeit sehr notwendig und wichtig ist“, so Stefan Fleischmann.

Dina Kautz lud als Elternbeiratsvorsitzende dazu ein, sich an den frühlingshaft geschmückten Tischen niederzulassen und die Kindertagesstätte zu erkunden. „Chapeau Claque“ aus Bamberg führte ein Theaterstück auf. Die Kinder hatten Spaß auf dem Bobbycar-Parcours, beim Spielen und Basteln, Malen oder einfach beim Herumtollen auf der Wiese oder dem Spielplatz. sam