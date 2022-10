Bei der Jahreshauptversammlung des Kneippvereins Lichtenfels standen Ehrungen langjähriger Mitglieder , das 90-jährige Vereinsjubiläum und ein Vortrag von Elke Mahr im Mittelpunkt.

Corona-bedingt fiel der Rückblick der Vorsitzenden Pia Dück auf einige Veranstaltungen des vergangenen Jahres relativ kurz aus. Pia Dück ging noch kurz auf den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp ein, der am 17. Mai 1821 geboren wurde und 1897 im Alter von 76 Jahren verstarb.

Er hinterlasse eine einzigartige Naturheilmethode, die sich 200 Jahre nach seiner Geburt auf Basis neuester wissenschaftlicher Forschungsergebnisse weiterentwickelt habe und 2015 von der deutschen Unesco-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde.

In einem kurzen Vortrag ging die Vorsitzende auf die wechselvolle 90-jährige Geschichte des Kneippvereins ein, der am 10. Oktober 932 im Nebenzimmer des Hotels Krone von 22 Mitgliedern gegründet wurde.

Von den zu ehrenden Mitgliedern waren leider nur zwei anwesend. So freute sich die Vorsitzende, dass sie Martha Popp für 25-jährige Mitgliedschaft mit dem Abzeichen in Silber und Ingrid Höhn sogar für 40-jährige Vereinszugehörigkeit mit dem Abzeichen in Gold auszeichnen konnte.

Zum Schluss beeindruckte Vorstandsmitglied Elke Mahr die anwesenden Mitglieder mit ihrem äußerst interessanten Vortrag „Fit durch den Winter mit Kneipp“, der gleichzeitig eine Hommage auf den als „Wasserdoktor“ bekanntgewordenen Sebastian Kneipp war. thi