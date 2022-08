Es gab einen gelungenen Neuanfang beim Waldfest in Woffendorf . Der FC Woffendorf hatte dabei allen Grund mit seinen Gästen zu feiern, denn immerhin war es bereits die 47. Veranstaltung dieser Art, die hoch oben auf dem Waldfestgelände abgehalten wurde. Die Freude darüber, dass es in Woffendorf wieder eine Waldfestzeit gibt, war schon zum Festauftakt in den Worten des Vereinsvorsitzenden und Bürgermeisters Robert Hümmer anzumerken: „Endlich wieder Waldfest.“

Gottesdienst als Besonderheit

Eines der besonderen Ereignisse anlässlich des Waldfestes ist stets der Feldgottesdienst an Mariä Himmelfahrt . Hierzu hatten viele Gläubige den Weg zum Waldfestgelände auf sich genommen. dr