Die Weihnachtsfeier nahm der 1. FC Redwitz zum Anlass, um Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft und Treue zum FC, dem Bayerischen Fußballverband und zum Bayerischen Landessportverband zu ehren. Vorsitzender Markus Husli freute sich, im Bürgerhaus einen würdigen Rahmen gefunden zu haben, um den Verdiensten der zu Ehrenden gerecht zu werden.

Mit den Ehrungen für 15-jährige Zugehörigkeit zum 1. FC Redwitz und zum BLSV erhielt Lukas Schmitt Urkunde und Nadel in Bronze. Für 50 Jahre wurde Uwe Halbig geehrt, der als Jugendspieler zum FCR kam und auch als Betreuer im Kleinfeldbereich tätig war. Auf stolze 55 Jahre kann Erich Bauer zurückblicken. 391 Spiele in der zweiten Mannschaft und 197 Spiele in der ersten Mannschaft hat er abgeleistet. Auch neben dem Spielfeld hat er sich immer wieder mit eingebracht wie beim Bau der Bratwurstbude, der Sanierung der Umkleiden oder über lange Jahre im Vorstand und als Platzwart.

Geehrt wurden weiter Altay Saltik (15 Jahre), Wolfgang Bauer (55 Jahre), Martin Maschik (60 Jahre) und Heinz Jäckel (65 Jahre). Es folgten die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft zum Bayerischen Fußballverband . Michael Popp erhielt Urkunde und Ehrenzeichen für 30-jährige Mitgliedschaft. In jungen Jahren spielte er Jugend beim FCR und ist dem Verein treu geblieben. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Vereins-Urgestein Ralf Pülz geehrt. Über ein Jahrzehnt war er als Trainer und Betreuer in der Jugendarbeit erfolgreich tätig.

Mit Jürgen Heublein folgte die Ehrung eines weiteren langjährigen Mitglieds. Husli überreichte ihm Urkunde und Abzeichen für 50 Jahre Mitgliedschaft zum BFV . Harald Heinel erhielt die Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft zum BFV . che