Die Franziskusschwestern von Vierzehnheiligen unterstützen ein Team von ehrenamtlichen Frauen, die vier Armen-Speisesäle (Comedores) in Lima in den Randbezirken leiten und für Bedürftige kochen. In die Comedores kommen Bedürftige aus den armen Randgebieten. Hier soll nun Unterstützung in Form einer Geldspende aus Bad Staffelstein erfolgen und deshalb bietet der Missionskreis des Pfarrgemeinderates St. Kilian nach einjähriger Pause am zweiten Fastensonntag wieder ein Fastenessen an. Die Ausgabe des Linseneintopfes – auch in vegetarischer Variante – ist wegen der aktuellen Situation nur zum Abholen möglich. Aus Gründen der Nachhaltigkeit, wird gebeten, selbst einen Behälter mitzubringen. Die Essensabholung startet am Sonntag, 13. März, ab 11 Uhr an der Pfarrkirche St. Kilian in Bad Staffelstein . Der Erlös kommt dem Projekt in Lima der Franziskusschwestern Vierzehnheiligen zugute. red