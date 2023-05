Maineck — Einen ganz besonderen Grund zum Feiern hatte Emma Straßgschwandner, denn sie konnte bereits ihren 95. Geburtstag begehen.

Bei einem Urlaubsaufenthalt am Zürichsee lernte Emma Straßgschwandner, geborene Münchenbach, ihren späteren Ehemann Hans kennen. Bald entwickelte sich ein gemeinsamer Lebensweg und nach der Heirat in Vierzehnheiligen wohnte die Familie zunächst in Weismain.

Als gelernter Maschinenbauingenieur war Hans Straßgschwandner jedoch viel für namhafte Firmen unterwegs. In den Räumen der damaligen Malzfabrik Hilpert wagte er dann den Schritt in die Selbstständigkeit.

Es sprach sich schnell herum, dass Hans Straßgschwandner ein versierter Fachmann war und so hatte er viel mit Maschinenreparaturen zu tun. Zu dieser Zeit stand ein markantes Gebäude direkt gegenüber leer. Emma Straßgschwandner erinnert sich noch gut, dass der damalige Ehrenbürger Paul Hilpert sen. sie ermutigte, dieses Haus zu kaufen, was dann auch geschah.

So brauchte Hans Straßgschwandner nur die Straße zu überqueren und schon war er in seinen Geschäftsräumen.

Auch Weismain gratuliert

In diesem Umfeld wuchsen auch die beiden Kinder Silvia und Karin auf. Auch sie ließen es sich nicht nehmen, ihrer Mutter mit ihrer Familie die herzlichsten Geburtstagswünsche zu überbringen.

Da Emma Straßgschwandner auch den Vereinen in ihrer früheren Heimatstadt Weismain nach wie vor verbunden ist, gratulierten auch sie und überbrachten Blumengrüße.

Während Pater Rufus die Glück- und Segenswünsche der katholischen Pfarrgemeinde Altenkunstadt überbrachte, konnte Erster Bürgermeister Robert Hümmer gleichzeitig einer der ältesten Mitbürgerin von Altenkunstadt im Ortsteil Maineck die Glückwünsche der Gemeinde und des Marktgemeinderates Altenkunstadt überbringen.