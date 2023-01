Der Lions Club hat traditionell in der Adventszeit seine Adventskalender verkauft. Die 6750 Adventskalender trugen alle eine Gewinnnummer. So dienten sie auch als Lose. Für die es insgesamt 733 Gewinne im Gesamtwert von 28.620 Euro gab. Es handelte sich dabei um Sachpreise und Gutscheine .

Über den Hauptpreis, einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro, der kürzlich in den Geschäftsräumen von Lions-Club-Schatzmeister Karlheinz Wirth übergeben werden, durften sich die Eheleute Stefanie und Martin Schmidt aus Lichtenfels freuen. Jeden Tag hätten sie ihre Losnummer mit den veröffentlichten Gewinnnummern verglichen. Dabei hat das Ehepaar den Adventskalender nicht selbst erworben. „Mein Vater Wolfgang Drenkard hat vier Kalender gekauft und uns zwei davon geschenkt“, erzählte Stefanie Schmidt. Sie hätten schon öfters bei der Adventskalenderaktion des Lions Clubs mitgemacht und auch da bereits kleinere Preise gewonnen.

Zu ihren Reiseplänen meinten die beiden Gewinner, dass sie sehr reisefreudig sind und schon viele Länder bereist hätten. 2022 seien sie zusammen mit der fünfjährigen Tochter und dem siebenjährigen Sohn in Schweden gewesen. Für dieses Jahr gebe es noch keine Reisepläne. Sie planen in den Süden zu fahren. In jedem Fall könne man den Reisegutschein sehr gut gebrauchen.

Die Adventskalender-Lotterie sei unter dem Motto „Helfen und gewinnen“ eine der Haupteinnahmequellen zur Finanzierung der sozialen Projekte des Lions Clubs. red