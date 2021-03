Am Donnerstag ging bei der Polizeistation Bad Staffelstein die Meldung ein, dass eine unbekannte Frau sich telefonisch gemeldet und Geld von zwei Damen gefordert hätte. Sie gab sich als Nichte aus. In beiden Fällen misslang ihr Versuch. In einem Fall forderte sie konkret 40 000 Euro, bei dem anderen Anruf wurde keine Summe genannt. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, keinerlei Angaben zur Person bzw. dem Finanzstatus zu machen, da es sich um eine bekannte Betrugsmasche handele. pol