„Wir wollen die Städte-Partnerschaft weiter leben und haben uns daher entschieden, durch den Besuch einer kleinen Delegation aus Vorstandschaft und kommunalen Vertretern, wieder in den persönlichen Austausch zu kommen.“ Die Worte von Reinhard Huber, Vorsitzender der Deutsch-Französischen Gesellschaft ( DFG ) fassen die Fahrt in die Partnergemeinde Quéven zusammen. Nach über drei Jahren fuhr eine Delegation aus Weismain , Burgkunstadt und Michelau in die Bretagne.

Die offizielle Begrüßung fand im Rahmen eines kleinen Empfangs im Rathaus statt, bei dem die DFG-Delegation von Marc Boutruche, dem Bürgermeister von Quéven begrüßt wurde.

Zweite Bürgermeisterin Susanne Bock von Wülfingen, Altbürgermeister Heinz Petterich (beide Burgkunstadt) sowie Stadträtin Gabi Huber ( Weismain ) nutzten den freundschaftlichen Rahmen der Besuchstage, um mit Marc Boutruche und den französischen Freunden über die Städtepartnerschaft zu sprechen. Dabei wurden viele Themen – egal ob Weltpolitik, Vereinsleben, Kultur, Leben, Essen – angesprochen. Neben den offiziellen Teilen wurde das sonnige Herbstwetter für Erkundungstouren genutzt, um Land und Leute kennenzulernen.

Die Vorstandsmitglieder der DFG Reinhard Huber und Andreas Ender nutzten die lockere Atmosphäre, um Termine und Besuche für das Jahr 2023 abzustimmen. Beide Seiten möchten wieder gegenseitige Besuche organisieren. Auch Einladungen für das Burgkunstadter Altstadtfest 2023 erfolgten. red