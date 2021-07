Eine 40-Jährige parkte ihren roten VW-Bus am Dienstag zwischen 8 und 13 Uhr auf dem Parkplatz einer Therapiepraxis in der Kronacher Straße. Zu Hause bemerkte die Frau den verbogenen Fahrradträger am Heck ihres Fahrzeugs und zudem zwei Dellen in der Heckstoßstange. Augenscheinlich war ein Unbekannter gegen den Fahrradträger gefahren, der anschließend den Schaden an der Stoßstange verursachte. Die Polizei sucht Zeugen.