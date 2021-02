Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, die Akku-Abdeckung, die blau-schwarze Federgabel, das Vorder- und das Hinterrad eines E-Bikes , das verschlossen im Fahrradständer am Bahnhof abgestellt war. Weiterhin zerschnitt der Täter die Bremsleitungen, so dass insgesamt ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der Marke Cube. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.