Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung der Erzdiözese Bamberg und die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge laden alle Liebhaber des Marienweges und Interessierte am Samstag, 13. Mai, zu einer Radwallfahrt ab Bad Staffelstein ein.

Die Pilger- und Kulturradtour führt von Bad Staffelstein über Ebensfeld, den Itzgrund und zurück nach Bad Staffelstein . Start ist um 9.30 Uhr am Bahnhof Bad Staffelstein (Bahnhofstraße 80). Stationen der Pilger- und Kulturradtour sind die Kirche Mariä Verkündigung in Ebensfeld, die Kapelle Maria Königin in Freudeneck, die Kuratie Mariä Himmelfahrt in Medlitz, die Kirche Maria Schmerz in Eggenbach, die Kapelle Maria Königin in Nedensdorf. In einigen Kapellen werden kurze Führungen angeboten. Der Pilgerbegleiter Anton Billinger begleitet die Pilger- und Kulturradtour mit geistlichen Impulsen.

Die Strecke ist etwa 40 Kilometer lang (mittelschwerer Weg). Unterwegs besteht die Möglichkeit zur Einkehr in Mürsbach. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein verkehrstüchtiges Fahrrad und ein Fahrradhelm. Die Rückkehr ist für ca. 16.30 Uhr geplant. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Einkehr ist selbst zu bezahlen.

Weitere Infos und Anmeldung bis Donnerstag, 11. Mai, bei Anton Billinger, Tel. 09573/330796, oder bei der KLB Bamberg (Tel. 0951/5023800; klb-bamberg.de). red