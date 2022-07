Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung der Erzdiözese Bamberg und die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge Bad Staffelstein laden alle Interessierten zum Fahrradpilgern am Samstag, 16. Juli, ab 9.30 Uhr ein. Die Pilger- und Kulturradtour führt von Bad Staffelstein über Prächting entlang des Obermain-Höhenwegs zurück nach Bad Staffelstein . Es werden vor allem Kapellen besichtigt, die üblicherweise verschlossen sind. Startpunkt ist an der Kreuzkapelle in Bad Staffelstein . Weitere Stationen sind Prächting, Sassendorf und Unterleiterbach. In einigen Kapellen werden kurze Führungen angeboten. Mit geistlichen Impulsen wird der Pilgerbegleiter Anton Billinger die Pilger- und Kulturradtour begleiten. Die Wegstrecke ist etwa 35 Kilometer lang und leicht bis mittelschwer. Unterwegs wird eingekehrt. Die Rückkehr ist gegen 16.30 Uhr vorgesehen.

Anmeldung

Weitere Informationen und Anmeldung bis Donnerstag, 14. Juli, bei Pilgerbegleiter Anton Billinger unter der Telefonnummer 09573/330796, bei der KLB Bamberg, unter der Nummer 0951/5023800 oder auf www.klb-bamberg.de. red