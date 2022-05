Eine bislang unbekannte Person entwendete zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag ein lilafarbenes Cityrad aus einem Fahrradständer am Bahnhofsplatz. Das Rad hat einen Zeitwert von rund 50 Euro.Auch in der Bahnhofstraße entwendete ein Unbekannter am Sonntag zwischen 16 und 19 Uhr ein Fahrrad aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses. Das unverschlossene, auffällig gelbe Rad hat hinten zwei Räder und einen Metallkorb. Der Wert liegt bei rund 220 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. pol