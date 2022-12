Mit dem Fahrplanwechsel zum 11. Dezember 2022 kommen weitere Verbesserungen des ÖPNV-Angebotes im Landkreis Lichtenfels zum Tragen. Bereits seit 2019 werden im Landkreis die Busverbindungen erweitert und optimiert. Zum 31. Juli 2023 ist dann der gesamte Landkreis in den VGN-Tarif eingebunden, das bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger aus allen Landkreisorten dann die Möglichkeit haben, von zu Hause aus das Busliniennetz mit einer Fahrkarte zu nutzen, etwa durch den innovativen eTarif egon. Details hierzu unter www.vgn.de.

Bis der ganze Landkreis eingebunden ist, gibt es von Seiten der Nutzer immer wieder Änderungswünsche und Anregungen zur Optimierung des Fahrplanangebotes. Nach Abstimmung mit dem verantwortlichen Busunternehmen und dem VGN werden diese umgesetzt.

Wichtigste Änderungen

Neuer Rufbushalt an der Haltestelle Klosterlangheim Feuerwehrhaus mit den Linien 1212,1213 und 1214.

Linie 1244: Neue Rufbusfahrt an schulfreien Tagen am Morgen in Ebneth (7.30 Uhr), Hainweiher (7.27 Uhr) und Meuselsberg (7.27 Uhr) mit Ankunft um 07.40 Uhr am Bahnhof Burgkunstadt.

Linie 1244: Anpassung der Rufbuszeiten am Samstag und Sonntag, um eine bessere Verbindung zum Zug zu ermöglichen.

Linie 1244: Neuer Halt am Nachmittag an der Grundschule Burgkunstadt um 15.18 Uhr und 16.03 Uhr mit Weiterfahrt nach Meuselsberg, Hainweiher, Ebneth, Flurholz und Eben.

Linie 1252: Bessere Anschlussverbindung am Nachmittag vom Zug von Bamberg kommend zur Linie 1252 ab Ebensfeld Bahnhof mit Abfahrt um 16.15 Uhr.

Linie 1253: Neue Rufbusfahrt an schulfreien Tagen am Morgen in Wiesen (7.36 Uhr), Nedensdorf (7.40 Uhr), Unnersdorf (7.42 Uhr) mit Ankunft am Bahnhof Bad Staffelstein um 7.46 Uhr.

Linie 1253: Neue Rufbusfahrt an schulfreien Tagen am Morgen in Nedensdorf (6.55 Uhr) mit Ankunft um 7.05 Uhr.

Linie 1232 und 1233: Anschlussverbindung am Nachmittag ab Weismain Kirchplatz mit der Linie 1231 aus Burgkunstadt kommend in Richtung Seubersdorf bzw. Wallersberg.

Vereinzelte Rufbusanpassungen auf den Linien 1212, 1252 und 1253, um eine bessere Anschlussverbindung zu den Zügen zu ermöglichen. red