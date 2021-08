Die 19-jährige Sarah-Luisa Fahr, Italienerin mit deutschem Pass und Wurzeln in Kulmbach und Burgkunstadt , lebt derzeit in Tokio zusammen mit der italienischen Volleyball-Nationalmannschaft ihren olympischen Traum: Die 1,92 Meter große Mittelblockerin steht am Mittwoch (10 Uhr MESZ) im Viertelfinale gehörig unter Druck. Nach drei klaren Siegen zum Auftakt verlor Italien zuletzt 0:3 gegen die bereits ausgeschiedenen Chinesinnen und 2:3 gegen die USA, was im heutigen Viertelfinale zum Duell zwischen Vize- und Weltmeister führen wird: Italien gegen Serbien!

Für Sarah-Luisa Fahr ist das Turnier auch persönlich sehr erfolgreich verlaufen. Mit ausnahmslosen sehr starken Leistungen stand die 19-Jährige jedes Mal in der Startformation Italiens und hofft, dass das Viertelfinale nicht die vorzeitige Endstation ihres Olympia-Traumes sein wird. mts