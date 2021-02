Seit fast einem Jahr hat uns die Pandemie fest im Griff - und ein Ende ist trotz Beginn der Impfmaßnahmen noch nicht in Sicht. Neben der Angst vor einer möglichen Ansteckung mit Covid-19 und ihren körperlichen Folgen leiden immer mehr Menschen vor allem seelisch unter den monatelangen Beschränkungen: Sie fühlen sich einsam und unsicher, sind traurig und schauen sorgenvoll in die Zukunft. Oft hilft es schon, sich seine Sorgen und Nöte einfach mal von der Seele zu reden. Sich jemandem anzuvertrauen, der in seinem beruflichen Alltag jeden Tag auf Menschen trifft, die in einer Krise stecken. Darum findet am morgigen Mittwoch von 16 bis 18 Uhr die große Corona-Telefonaktion mit drei Chefärzten und zwei Leitenden Ärzten der Gebo-Standorte Bezirkskrankenhaus Bayreuth und Bezirksklinikum Obermain . Zwei Stunden lang sitzen die Fachleute an den Telefonen, hören sich die Fragen, Probleme und Sorgen der Leser an.

Grundbedürfnis nach Nähe

Als Ärzte in psychiatrischen und somatischen Kliniken wissen sie, wie sich die Pandemie und ihre Folgen auf die psychische und körperliche Gesundheit auswirkt: "Alle Menschen haben von Natur aus ein Grundbedürfnis nach Nähe, menschlicher Wärme, Geborgenheit und Berührung. Werden diese Grundbedürfnisse nicht ausreichend gestillt, entwickeln die Betroffenen nicht selten eine psychische Störung , leiden unter einer Depression, Angst- und Panikattacken", sagt Dr. Nedal Al-Khatib.

Professor Dr. Thomas Kallert ergänzt: "Besonders hart trifft diese Krisensituation mehrere Gruppierungen in der Bevölkerung. Unter anderem Ältere, die bei einer Ansteckung mit besonders schweren Krankheitsverläufen rechnen müssen."

Diese Experten sitzen am 10. Februar von 16 bis 18 Uhr am Telefon: Professor Dr. Thomas Kallert, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie , Psychotherapie und Psychosomatik am Bezirkskrankenhaus Bayreuth , Telefon 0921/283-2510, Dr. Stephanie Steinmann, Leitende Oberärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie am Bezirkskrankenhaus Bayreuth und der Tagesklinik und Institutsambulanz für Kinder und Jugendliche in Hof, Telefon 0921/283-2511, Dr. Christian Mauerer, Leitender Arzt der Gerontopsychiatrie sowie des Gerontopsychiatrischen Zentrums am Bezirkskrankenhaus Bayreuth , Telefon 0921/283-2512, Dr. Saleh Al Hamoud, Chefarzt der Inneren Abteilung ( Rheumatologie und Lungenfachklinik) am Bezirksklinikum Obermain , Kutzenberg Telefon 09547/81-71111, Dr. Nedal Al-Khatib, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie , Psychotherapie und Psychosomatik am Bezirksklinikum Obermain , Kutzenberg . Der Facharzt für Psychiatrie , Psychotherapie und Neurologie beantwortet Leserfragen unter Telefon 09547/81-71113. red