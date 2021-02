Gerade während der Corona-Pandemie sind alle auf ein funktionierendes Immunsystem angewiesen. Dabei spielt die Auswahl der Lebensmittel eine große Rolle für die Abwehrkräfte. Eine vollwertige und ausgewogene Ernährung, die reich an Gemüse und Obst ist, hilft dabei, die notwendigen Bausteine bereitzustellen. Nüsse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte sind auch wichtige Faktoren für ein intaktes Immunsystem. Die AOK-Direktion Coburg bietet am Donnerstag, 25. Februar, um 19 Uhr ein kostenfreies Online-Seminar "Essen für ein starkes Immunsystem" an. AOK-Ernährungsberaterin Yvonne Müller erklärt in dem interaktiven Vortrag, welche Lebensmittel dem Immunsystem zugutekommen und was man zusätzlich beachten sollte. Interessierte können den Link mit den Zugangsdaten bis Montag, 22. Februar, per E-Mail unter yvon-ne.mueller@by.aok.de anfordern. red