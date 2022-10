Mit einer bewegenden Abschiedsfeier haben die Kinder und Mitarbeitenden des Kindergartens St. Bernhard Gerda Knauer in den Ruhestand verabschiedet. Die Kinderpflegerin war 34 Jahre lang in der Einrichtung tätig.

„An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit“, zitierte der Elternbeirat des Kindergartens aus dem Lied der Toten Hosen während der Abschiedsfeier. Und das spürte man bei Kindern, Mitarbeitenden und der scheidenden Gerda Knauer selbst am meisten.

Wie offen und tief die Verbindung zu den Mädchen und Jungen ist, wird schnell deutlich: Immer wieder sucht die 63-Jährige die Ansprache des jungen Publikums und den Blickkontakt, auch mit tränenfeuchten Augen. Wie prägend die Begleitung durch Gerda Knauer war, erfährt man heute von vielen Eltern, die selbst ehemals Gerdas Sternchen oder Bärenkinder gewesen waren.

Die Leiterin des Kindergartens Kristin Köberich bedankte sich im Namen ihres Teams für ihre Kollegialität und Herzlichkeit.

Besonders warm im Herzen wurde es allen, als einige Mädchen und Jungen der Kinderpflegerin rote Rosen überreichten: verschmitzt und selbstverständlich. Denn für sie ist klar: Sie werden „ihre Gerda“ wiedersehen. Wohnhaft in Klosterlangheim , sieht man sie oft in ihrem Garten oder bei regionalen Veranstaltungen.

„Die Kinder von heute brauchen das Gleiche wie die Kinder von damals, das Wichtigste: Zeit und dass sie sich angenommen fühlen“, sagt Gerda Knauer.

Zeit ist auch das, was die Kindergartenleiterin Gerda Knauer für die Zukunft wünscht: „Zeit, ist das, was uns heute am meisten fehlt. tüb