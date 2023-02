Redwitz vor 15 Stunden

Barrierefrei

Erneuerung der Treppenanlage am Awo-Sozialzentrum startet endlich

Gut Ding will Weile haben – so könnte man das gemeindliche Vorhaben eines Ersatzneubaus der maroden Treppenanlage am Awo-Sozialzentrum beschreiben....