Seit rund einem halben Jahrhundert begleitet Pfarrer Josef Treutlein Wallfahrten nach Vierzehnheiligen . Dabei hat er nicht nur einen großen Fundus an Texten, Liedern und Gebeten zusammengetragen und selbst erstellt. Zugleich sammelte er eine Vielzahl an Erfahrungen für eine zeitgemäße Form des Wallfahrens.

Anlässlich des 250-jährigen Bestehens der Basilika Vierzehnheiligen berichtet Josef Treutlein aus seinem bewegten Wallfahrerleben.

Entwicklung von Wallfahrten

Ausgehend von diesen Erfahrungen zeigt er zudem auf, wohin sich seiner Ansicht nach das Wallfahrtswesen weiterentwickeln wird. Denn für Josef Treutlein ist das Wallfahren nach wie vor eine wichtige Form gelebten Glaubens und gelebter Religion, gerade auch für Menschen, die der Kirche zuweilen eher fernstehen. Das Wallfahren spricht nämlich nicht nur alle Sinne an, sondern lebt von der Gemeinschaft der Wallfahrer untereinander.

Der kostenlose Vortrag findet am Samstag, 26. November, von 13 bis 15 Uhr in den Bildungs- und Tagungshäusern in Vierzehnheiligen statt. Es ist eine Anmeldung unter Telefon 09571/9260, per E-Mail info@14hl.de oder unter 14hl.de wünschenswert. red