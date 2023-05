Am Samstag, 3. Juni, lädt die Stadt Lichtenfels gemeinsam mit dem Stadtmarketingverein Lichtenfels zum Kindererlebnistag in die Lichtenfelser Innenstadt ein.

Von 10 bis 17 Uhr verwandelt sich dann die Innenstadt rund um den Marktplatz in einen großen Spielplatz mit einem Erlebnisangebot für die ganze Familie . Die kleinen und großen Besucher erwarten abwechslungsreiche Aktionen.

Unter dem Motto „Super Helden“ bietet die Stadtbücherei in diesem Jahr ein umfangreiches Programm mit Lesungen und Mitmachaktionen an – und alles bei freiem Eintritt.

Weitere Informationen zum Programm in Kürze unter lichtenfels.de.

Anmeldung zum Kinderflohmarkt

Neben einem attraktiven Spiele- und Erlebnisprogramm gibt es in der Inneren Bamberger Straße wieder einen Kinderflohmarkt. Hier können die kleinen Trödler alles anbieten, was im Kinderzimmer übrig ist.

Die Anmeldung für den Kinderflohmarkt kann bis zum 15. Mai telefonisch unter 09571/795-184, per Fax an 09571/795-40-184 oder per E-Mail an veranstaltungen@lichtenfels.de erfolgen. red