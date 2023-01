Ein reiches Betätigungsfeld gab es für die Mitglieder des Radfahrvereins Viktoria von Maineck im vergangenen Jahr. Der Verein war dabei nicht nur sportlich recht aktiv, sondern auch im und am Radlerheim konnten wichtige Arbeiten zum Abschluss gebracht werden.

Auf das sportliche Geschehen ging Fahrwart Gerhard Müller ein und informierte die Versammlungsbesucher darüber, dass bei teilgenommenen Ausfahrten von den Mainecker Mitgliedern zusammen 6788 Kilometer „erradelt“ wurden und dies sei ein gutes Gesamtergebnis gewesen.

Er forderte alle auf, auch 2023 wieder kräftig in die Pedale zu treten, und wünschte sich dabei stets unfallfreie Wanderfahrten.

Winterwanderung steht an

Auch die neuen Planungen rückten bereits in den Mittelpunkt. Während der Vorstand am 23. Januar am Neujahrsempfang der Gemeinde Altenkunstadt und dem BRV-Bezirkstag am 25. Februar in Klosterlangheim teilnehmen werde, steht am 29. Januar die Winterwanderung des RV Viktoria von Maineck bevor. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Dorfplatz.

Es sei ein Schlachtschüsselessen geplant, kündigte Vorsitzende Sonja Baumann an, eine Ostereiersuche sei am Palmsonntag für die Kinder vorgesehen und am 21. Februar steht der Faschingsnachmittag im Terminkalender.

Ebenso wurde für den 30. April die Radwallfahrt nach Vierzehnheiligen und am 23. Juli das traditionelle Bergfest in Main-eck bereits festgelegt.

Termin für Bezirkswanderfahrten

Auch die Termine der Bezirkswanderfahrten liegen bereits vor.

Vorsitzende Sonja Baumann bat alle, sich diese Termine vorzumerken: 14. Mai, Merkendorf, 21. Mai, Altenkunstadt, 11. Juni, Schwürbitz, 18. Juni, Klosterlangheim, 2. Juli, Birkach, 23. Juli, Maineck und 13. August, Stetten. dr