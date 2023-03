Auf ein interessantes und ereignisreiches Vereinsjahr konnte der Vorsitzende der Soldatenkameradschaft Wolfsdorf , Thomas Hümmer, bei der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal „Alte Schmiede“ zurückblicken. Erfreulich war, dass die Kameradschaft mit Finja und Mia Gallinsky zwei neue Mitglieder in der Schießgruppe begrüßen konnte. Thomas Hümmer gab bekannt, dass der Verein derzeit 48 Mitglieder zählt.

In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr hob der Vorsitzende die Teilnahme am Kreis- und Bezirksschießen in Michelau hervor. Hier erreichte Michael Zipfel mit der Luftpistole den zweiten (Teiler) und den dritten Platz (Ringe). Eine gute Platzierung erreichte auch Simon Müller, der mit dem Kleinkaliber Platz fünf belegte.

Schießen an Kirchweih

Hümmer gab dann die Termine für 2023 bekannt, darunter die Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen am 7. Mai, die Kirchweih vom 1. bis 4. September, bei der auch heuer wieder eine Kirchweihkönigin und ein Kirchweihkönig ausgeschossen werden.

Um bei Veranstaltungen ein einheitliches Bild abzugeben, wurden für die Aktiven des Vereins Softshelljacken mit dem Aufdruck „Soldatenkameradschaft Wolfsdorf “ angeschafft. Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich der Obmann bei allen, die zum Gelingen des erfolgreichen Vereinsjahres beigetragen haben. thü