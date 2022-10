Bei der Jahreshauptversammlung des Landesbunds für Vogelschutz , Verband für Arten- und Biotopschutz (LBV), berichtete die Kreisvorsitzende Marion Damm über die vielseitigen Tätigkeiten der Kreisgruppe Lichtenfels im letzten Jahr.

So wurden zum Beispiel auf den LBV- eigenen Grundstücken in Loffeld, Gärtenroth und Nähe Hochstadt verschiedene Entbuschungsmaßnahmen und Mäharbeiten durchgeführt. Bei einigen Landwirten und Hofbesitzern im Landkreis sind neue Nistkästen für Schwalben und Schleiereulen montiert worden. Auch für die Spechtart, die selbst keine Höhlen baut, den Wendehals, wurden neue Nistkästen auf einer Streuobstwiese aufgehängt.

Neue Storchennester im Landkreis

Weiterhin konnte berichtet werden, das sich der Storchenbestand im Landkreis um zwei zusätzliche Horste vergrößert hat. Diese befinden sich Nähe Trieb auf einem künstlich installierten alten Telefonmast und auf dem Kamin des Strössendorfer Schlosses.

Das bereits im Jahr 2018 eingesetzte Brutfloß für die seltenen Flussseeschwalben wurde von LBV-Mitgliedern aus dem Schlämmsee in Trieb herausgezogen, da es sehr stark mit Weidenbüschen zugewachsen war. Es ist nach erfolgter Reinigung und neuer Kiesaufschüttung nun in den angrenzenden Baggersee eingesetzt worden.

Seltene Vogelart

Erstmals hatte auch ein Wiesenweihen-Paar in einem Getreidefeld in der Nähe von Ebensfeld erfolgreich gebrütet und fünf Junge großgezogen. Wiesenweihen sind in Bayern als extrem selten eingestuft.

Ulrich Völker berichtete über seine Arbeit zum Fledermausschutz. Im Landkreis Lichtenfels gibt es vier Kolonien der Fledermausart „Großes Mausohr“ in den Kirchen in Schney, Weismain, Bad Staffelstein und in der Klinik in Hochstadt. In der Ortschaft Eggenbach konnte die seltene und stark gefährdete Fledermausart „Graues Langohr“ erstmals nachgewiesen werden.

Besonders erwähnenswert waren auch die Sichtungen der seltenen Vogelarten „Zwergscharbe“, „Nachtreiher“ und „Bienenfresser“ im Landkreis Lichtenfels .

Ehrung langjähriger Mitglieder

Im Anschluss wurden folgende Personen für ihre langjährige Mitgliedschaft beim LBV geehrt und haben eine Urkunde und eine Ehrennadel erhalten: Für 20 Jahre Reinhard Scherer, auf 30 Jahre blicken Marion Damm, Alois Dechant und Josef Schröder zurück, schon 40 Jahre sind Ulrich Völker, Jan Ebert, Christine Bock und Wolfgang Hüttner aktiv. Roland Löffler konnte sogar für 50 Jahre treue Mitgliedschaft ausgezeichnet werden. red