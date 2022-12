Bad Staffelstein — Die Leichtathletikabteilung des TSV 1860 Staffelstein konnte nach zwei Jahren Pause endlich wieder alle Mitglieder zur Weihnachtsfeier in die Peter-J.-Moll-Halle einladen. Die Trainerin der Kinder- und Jugendabteilung Sandra Nossek und Abteilungsleiter Christian Gründel einen bildlichen Rückblick über das Jahr und bedankten sich bei den Eltern für die Unterstützung bei den durchgeführten Veranstaltungen.

Noah Möller erfolgreich

Insgesamt nahmen die Jugendlichen an mehr als 20 Wettkämpfen teil. Am erfolgreichsten hierbei war Noah Möller, der einen bayerischen Vizetitel im Hindernislauf der M15 über die 1500 Meter sowie einen dritten Platz bei den bayerischen Crosslaufmeisterschaften und über die 800 Meter erzielen konnte. Zudem stellte er über 1500 Meter Hindernis und 600 Meter eineue bayerische Rekorde in der M14 auf. Er führt die bayerische Bestenliste über 800 Meter und 1000 Meter an.

Im Anschluss ehrten die Trainer auch die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler, die bei oberfränkischen Meisterschaften erste, zweite und dritte Plätze erzielten. Dies waren: Noah Möller, Hannes Jäger, Anna Brückner und Vince Bönisch.

Sportabzeichen vergeben

Jugendtrainerin Sandra Nossek freute sich, zum Abschluss insgesamt 45 Sportabzeichen an die jungen Athleten übergeben zu können, und stellte dabei die sportlichen Anforderungen und Vielseitigkeit heraus, die die Jugendlichen gemeistert haben.

Hannes Jäger hat beispielsweise bereits zum neunten Mal in Folge das Abzeichen in Gold erhalten können, gefolgt von Noah Möller mit sieben Abzeichen sowie Anna Brückner und Nils Edner mit jeweils sechs Abzeichen.

Insgesamt wurde das Abzeichen 25-mal in Gold, 15-mal in Silber und fünfmal in Bronze erzielt. red