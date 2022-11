Endlich war es nach drei Jahren wieder einmal so weit. Die Schützengesellschaft Weismain konnte das Ausschießen der Stadtmeisterschaft der Hobbyschützen durchführen. Was die Teilnahme betraf, war es eine absolute Rekordwoche. Sage und schreibe 280 Hobbyschützen in 88 Mannschaften hatten in diesem Jahr teilgenommen.

Über die Stadtgrenzen

Aber auch außerhalb der Stadtmauern sind die Schützen aufgrund ihrer tollen Erfolge bei Landes-, Bezirks- oder Gaumeisterschaften sowie bei Schützenfesten ein Aushängeschild für ganz Weismain . In diesem Jahr holte sich Killian Pop den Titel des Gaujugendschützenkönigs.

Bemerkenswerte Ergebnisse

Erfreut erklärte Zweiter Schützenmeister und Bürgermeister Michael Zapf, dass auch die Schießergebnisse der Hobbyschützen mehr als bemerkenswert gewesen seien. So wurde Marion Müller-Eitzenberger mit einem 22,4-Teiler Fünfte. Mit einem 22,2-Teiler erreichte Rainer Fischer den vierten Rang. Den dritten Platz belegte Andreas Schwanz mit einem 19,4-Teiler. Noch beachtenswerter war der Zweitplazierte Christopher Schmitt mit einem 11,0-Teiler. Unter tosendem Beifall verkündete Michael Zapf dann, dass Ramona Zengel mit einem sagenhaften 5,0-Teiler Stadtmeisterin 2022 geworden war und überreichte ihr die Siegerscheibe.

Mannschaften erfolgreich

Aber auch die Mannschaftsergebnisse waren aller Ehren wert. In der Besetzung Thomas Reinhard, Pankraz Herold und Fabian Kießling konnte die Mannschaft Elektro-Technik-Herold mit einem Gesamtergebnis von 579,7 Ringen den Mannschaftssieg zur Stadtmeisterschaft der Hobbyschützen einfahren. Den zweiten Platz erreichte das Team Turnverein-Fit-and-Fun in der Besetzung Ramona Zengel, Birgit Langer und Nicole Denscheilmann mit 566,3 Ringen. Den dritten Platz holte sich der Kapellenbauverein Krassach 1 mit 562,2 Ringen mit Elke Stadter, Paula Schütz und Otto Böhlein. rdi