Der Geflügelzuchtverein in Marktzeuln existiert seit 1927. Bereits in den Anfangszeiten fanden wohl auch schon Taubenmärkte statt.

Die Märkte fanden, wie heute auch noch, immer Anfang des Jahres statt, denn der Handel mit Geflügel sollte vor deren Brutzeit stattfinden.

Ging es zunächst bei diesen Veranstaltungen nur um den Kauf, Verkauf und Tausch von Hühnern und Tauben, suchte man später nach neuen Attraktionen. Als sehr beliebt hat sich ein Verlosungsspiel herauskristallisiert, das noch heute – neben dem neu dazugekommenen Glücksrad – gespielt wird.

Gegen den Trend

Allerdings ist in den letzten Jahren ein Trend zu beobachten, der den Taubenmärkten ein ganz neues Bild gibt. Immer mehr Veranstalter verzichten ganz auf den Handel mit Tieren und verlegen sich ausschließlich auf den gastronomischen Teil und die Verlosung, nicht zuletzt wegen der vielen Behördenauflagen.

Die Marktzeulner Geflügelzüchter wollen sich dieser Tendenz nicht anschließen. „Wir erhalten unseren traditionellen Taubenmarkt, bei uns wird gehandelt, gefeilscht und getauscht wie eh und je“, sagt Vorsitzender Markus Schreiber . Es werde auch zu jeder Zeit der Veranstaltung auf das Tierwohl und die Hygiene geachtet.

Der Erfolg gibt ihnen Recht, der Zeulner Taubenmarkt gilt als der bekannteste und einer der größten in der Region am Obermain. Heuer findet er, nach zweijähriger Zwangspause, am Sonntag, 12. Februar, statt. hf