Die Gewässer im Landkreis Lichtenfels weisen aufgrund der lang anhaltenden Trockenphasen einen sehr niedrigen Wasserstand auf. Wie aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervorgeht, sind zum Teil Bäche bereits ausgetrocknet. Am Main sind am Pegel Schwürbitz in der vergangenen Woche die niedrigsten bis dahin gemessenen Werte gemessen worden. Der am vergangenen Wochenende erfolgte Niederschlag hat nicht zu einer Entspannung führen können.

Um weitere Beeinträchigungen des Wasserhaushaltes zu vermeiden sieht das Landratsamt daher keine Alternative dazu, den Gemeingebrauch sowie den Eigentümer- und Anliegergebrauch mit einer Allgemeinverfügung vorerst einzuschränken. Mit der Allgemeinverfügung, die am Freitag, 26. August in Kraft tritt, wird das Entnehmen von Wasser aus einem Oberflächengewässer auf dem Gebiet des Landkreises Lichtenfels – mit Ausnahme aus dem Main – bis einschließlich 30. September untersagt.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Allgemeinverfügung sind Wasserentnahmen zur unmittelbaren Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Entnahmen in Form des Schöpfens mit Handgefäßen ohne Einsatz von Pumpen oder sonstiger maschineller oder tierischer Hilfen.

Verstöße gegen die Allgemeinverfügung können als Ordnungswidrigkeit verfolgt und mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden. red