Da die Wahl des Elternbeirats der Maintal-Kita Schönbrunn wie bereits im letzten Jahr nicht im Rahmen einer Elternversammlung stattfinden konnte, wurde die Wahl digital durchgeführt. Insgesamt ließen sich elf Elternteile aufstellen, die in einer konstituierenden Sitzung die Ämter wie folgt aufteilten.

Vorsitzende ist Maria Herbst, als Zweiter Vorsitzender wurde Jürgen Bayerköhler gewählt. Die Posten als Kassiererinnen übernehmen Simone Voll und Ariane Tröbs. Zur ersten Schriftführerin wurde Tanja Wiesmann gewählt, ihr zur Seite steht Johannes Schauer. Als Beisitzer fungieren Hannah Heller, Karina Stich, Linda Güthlein, Stefanie Schauer und Christian Wiesmann.

Der neue Elternbeirat freut sich auf die kommenden Aufgaben, wie zum Beispiel den Adventsmarkt-Verkauf am Ersten Advent in Bad Staffelstein oder den baldigen Martinsumzug am 11. November.

Martinsumzug in Bad Staffelstein

Die Kinder, Mitarbeiter und Eltern freuen sich schon auf den alljährlichen Umzug, um mit selbst gebastelten Laternen die dunklen Straßen zu erhellen.

Dieses Jahr wird der Weg in Bad Staffelstein von der Obermain-Therme in Richtung Senioren-Stift am Obermain verlaufen. Unter dem Motto „Keine Macht den Drogen“ soll ein Zeichen zur Suchtprävention gesetzt werden und demnach auch nur alkoholfreier Punsch ausgeschenkt werden. red