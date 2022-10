Obwohl der alljährliche Einsatz der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Burgkunstadt zugunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge 2020 nach kurzer „Starterlaubnis“ abgesagt wurde, konnte die Burgkunstadter Schule nun einmal mehr das beste Sammelergebnis aller Gymnasien in Oberfranken und sogar Bayern verbuchen, was mit einer feierlichen Urkunden-Übergabe seitens des oberfränkischen Obmanns, Herrn Robert Fischer sowie zahlreichen Sachpreisen honoriert wurde. 44 ehrenamtliche Schüler engagierten sich in ihrer Freizeit für den Volksbund Deutsche Kriegsgräber. Durch Sammlungen und einen Kerzenverkauf kamen so rund 3000 Euro für den Erhalt der 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten zusammen. cv