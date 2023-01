Die Energiekrise treibt die Heizkosten auf Rekordhoch. Deshalb sollte man sich überlegen, ob die eigene Heizungsanlage vielleicht doch in die Jahre gekommen ist und erneuert werden sollte. Eigenheimbesitzer erhalten Zuschüsse von bis zu 40 Prozent, wenn sie eine alte Öl- oder Gasheizung beispielsweise durch eine Wärmepumpenanlage ersetzen. Einzelheiten zu den maßgeblichen Förderprogrammen erfahren Bürgerinnen und Bürger bei den kostenlosen Energieberatungen am 7. und am 22. Februar jeweils von 12 bis 17 Uhr im Landratsamt Lichtenfels .

Nähere Einzelheiten sowie einen Termin zur Bürgerberatung erhalten Interessierte im Umweltzentrum des Landratsamtes unter Tel. 09571/18-9050. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage der „Sonnentage“ unter lichtenfelser-sonnentage.de. red Foto: Infografik/www.co2online.de