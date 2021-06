Am Donnerstag, 10. Juni, spielt um 19 Uhr der „Fränkische Theatersommer“ im Kurpark das Stück „Die Sternstunde des Josef Bieder – Komödie für einen Theaterrequisiteur“.

Das Stück ist eine Liebeserklärung an das Theater aus der Perspektive eines Requisiteurs. Ein Fehler des Theaterbüros führt dazu, dass der Requisiteur Josef Bieder einen Abend lang auf der Bühne stehen und seine Geschichten erzählen kann. Das wird seine „Sternstunde“, in der er seiner Begeisterung über den Mikrokosmos Theater freien Lauf lässt z.B. mit den Worten: „Der wichtigste Tag im Jahr ist für mich der Sperrmülltag. Geradezu ein heiliger Tag für den Requisiteur.“ Und so erleben die Theaterbesucher einen Josef Bieder, der Theaterblut geleckt hat und der an diesem Tag alles abladen kann, was seine Theaterseele bedrängt: seine Alt-Männer-Schwärmerei für die junge Heidi, seinen Ärger über Kompetenzgerangel zwischen Bühnenbildnern, Garderobieren, Requisiteuren und Maskenbildnern, seine Abneigung gegen Regisseure und jugendliche Heldentenöre.

Aufgrund der geltenden Abstands- und Hygieneregeln findet die Veranstaltung nicht wie gewohnt im Brückentheater, sondern im weitläufigen Kurpark auf dem Weg zu den Gradierwerken statt. Da es sich um eine Open-Air-Veranstaltung handelt, wird wetterfeste Kleidung empfohlen. Bei Regen entfällt die Vorstellung. Bitte an FFP2-Maske denken.

Eintrittskarten sind im Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein (Telefonnummer 09573/33120, E-Mail tourismus@bad-staffelstein.de) sowie beim Fränkischen Theatersommer (Tel. 09274/947440, E-Mail info@theatersommer.de) erhältlich. red