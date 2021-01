Der Start in die neue Pilgersaison mit der ökumenischen Kurseelsorge am Dienstag, 2. Februar, muss pandemiebedingt abgesagt werden. Aktuelle Informationen zu weiteren Veranstaltungen des Jahresprogramms gibt es in der Tagespresse, im Internet unter www.kurseelsorge-bad-staffelstein.de oder bei Pastoralreferentin Susanne Lindner, Telefon 09573/222565. red