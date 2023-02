Zur turnusgemäßen Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Wolfsloch im Verein für Deutsche Schäferhunde begrüßte Vorsitzende Manuela Ender die Mitglieder im Vereinsheim. Sie gab einen kurzen Bericht über die Aktivitäten der Hundefreunde im vergangenen Jahr ab. Die Mitgliederzahl, so Ender, liege stabil bei 24. Auf Vereinsebene habe man einen Ausbildungstag der Landesgruppe am Vereinsgelände abgehalten. Weiterhin besuchte man die Körung in Schwandorf.

Die Jugend fehlt

Bedauerlicher Weise hat der Verein zurzeit keine jugendlichen Mitglieder, so dass der Bericht der Jugendwartin Kerstin Büttner mehr oder weniger entfiel. Man hofft natürlich, dass sich dies in Zukunft ändern werde und einige Jugendliche Interesse an den liebenswerten Vierbeinern finden.

Zweiter Bürgermeister Markus Pfadenhauer und Zweiter Vorsitzender Werner Amon übernahmen im Anschluss die Ehrung des Vereinsmeisters. In der Sparte „Fährtenhund“ errang den Titel Konrad Ender mit „Conner vom dampfenden Kessel“. Sichtlich erfreut nahm er Pokal und Urkunde entgegen.

Schließlich gab Manuela Ender noch eine Vorschau auf das Jahr. Am 18. Februar stehe ein Arbeitseinsatz am Vereinsheim an, am 25. Februar ist Ausbildungstag der Landesgruppe. Eine Übungs- und Zuchtwarttagung findet am 26. Febuar in Dormitz statt, ebenfalls in Dormitz am 5. März ist Landesgruppen-Mitgliederversammlung. Man wolle, so die Vorsitzende , auch in diesem Jahr wieder eine Prüfung für die Tiere im Verein abhalten. hf