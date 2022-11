Der BRK-Elterntreff Altenkunstadt hat seit 1. November seine Pforten regulär geöffnet. In den Räumen im ersten Obergeschoss des Pfarrheimes (Klosterstraße 12) erwartet Eltern, Großeltern und natürlich die Kinder ein Eltern-Kind-Café.

Der Leiter der Sozialen Dienste beim BRK, Frank Gerstner, erläutert: „Eigentlich war geplant, das Café an der Neuen Mitte, dem neuen Zentrum von Altenkunstadt , entstehen zu lassen. Leider werden die Bauarbeiten aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass wir uns dazu entschlossen haben, das Projekt an anderer Stelle vorzuziehen.“

Zusätzliches Angebot

Zudem soll auch geholfen werden, einer Tagesmutter ihren Traum von der eigenen Kinderbetreuung zu verwirklichen. Direkt im Anschluss an das Café befindet sich daher die Kindertagespflege „Die kleinen Fliegenpilze“, liebevoll eingerichtet mit Spielmöglichkeiten und einem Bereich für die Ruhezeiten. „Natürlich kann die Tagespflege das Café als erweiterten Spielraum mit nutzen, kann sich aber in seine eigenen vier Wände zurückziehen, wenn die Kleinen müde werden. Alles ist bereit, es fehlt nur noch die Tagesmutter, die unsere Kinderbetreuung zum Leben erwecken will“, so Gerstner weiter.

Kleine Gruppe

Maximal fünf Kinder werden durch eine Tagesmutter gleichzeitig betreut, was gerade schüchternen Kindern zugute kommt, die sich erst noch an eine größere Gruppe gewöhnen müssen.

Um Kindertagespflegeperson, so der offizielle Titel, zu werden, muss man entweder über eine Ausbildung im frühkindlichen Bereich verfügen oder muss einen Qualifizierungskurs über 160 Ausbildungseinheiten (à 45 Minuten) absolvieren, der ab Januar 2023 vom BRK in Michelau angeboten wird. Interessierte erhalten telefonische Auskunft über Tel. 09571 / 959031 oder direkt im BRK-Elterntreff. red