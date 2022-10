Die Schützengruppe der Krieger- und Soldatenkameradschaft veranstaltete heuer wieder ihre beliebte Ortsmeisterschaft im Luftgewehrschießen. Dazu waren alle Ortsvereine und Gruppierungen der gesamten Kommune eingeladen.

Bei der Siegerehrung dankten Vorsitzender Walter Dorsch und Schießwart Thiemo Schlesinger den Schützinnen und Schützen für die zahlreiche Beteiligung und den Sponsoren für die gestifteten Pokale. In diesem Jahr beteiligten sich 73 Teilnehmer aus elf Vereinen an dieser Veranstaltung. Geschossen wurden je 20 Schuss in Serie, ein Schuss auf die Glücksscheibe sowie ein Schuss auf die Jubiläumsscheibe, welche zum 25-jährigen Bestehen der Schießgruppe mit ausgegeben wurde.

Ergebnisse im Einzelnen

Einzelwertung Jugend: 1. Hannes Schmitt (FF Hochstadt, 197,5 Ringe), 2. Aaron Schlesinger (TTC Obersdorf , 193,6), 3. Elias Herold (TTC Obersdorf , 175,8).

Einzelwertung Damen: 1. Heidi Tuschl ( Gesangverein Obersdorf , 200,2), 2. Tamara Wagner (Sportfischer Hochstadt, 194,4), 3. Carina Knorr (FF Obersdorf , 192,1).

Einzelwertung Herren: 1. Werner Hauber (FF Hochstadt, 200,9), 2. Alfons Müller (Schnupf Club, 198,9), 3. Philipp Betz (FF Hochstadt, 197,9).

Mannschaftswertung Jugend: 1. TTC Obersdorf mit Aaron Schlesinger, Elias Herold und Simon Herold (538,1).

Mannschaftswertung Damen: 1. FF Hochstadt mit Martina Hauber, Katja Hal-both und Werner Hauber (574,4), 2. Gesangverein Obersdorf mit Heidi Tuschl, Margarete Höh und Angelika Wilm (570,4), 3. FF Obersdorf mit Carina Knorr, Laura Seilder und Sabrina Imhof (568,5).

Mannschaftswertung Herren: 1. FF Hochstadt mit Philipp Betz, Hannes Schmitt und Tobias Förtsch (577,6), 2.Schnupf Club mit Stephanie Hirt, Alfons Müller und Stefan Müller (574,7), 3. FF Hochstadt mit Steffen Reichardt, Alexander Schmitt und Fabian Renner (564,9).

Beim Schuss auf die Glücksscheiben sicherten sich in der Klasse Jugend Hannes Schmitt (FF Hochstadt, 491,4-Teiler), in der Klasse Damen Sabrina Imhof (FF Obersdorf , 154,5) und in der Klasse Herren Alexander Knorr (Kapellenbauverein, 40,5) die Ehrenscheiben. Die Jubiläumsscheibe gewann Jonas Fischer von der FF Hochstadt mit einem 41,2-Teiler.

Die besten Treffer aus der 10er-Serie erzielten Thomas Wagner (FF Obersdorf 3,6-Teiler), Hubert Wagner (Schnauz-Stammtisch 10,0) und Florian Will (FF Obersdorf 11,0).

Die Feuerwehr Hochstadt bildete mit 13 Teilnehmern den Verein mit der größten Teilnehmerzahl. Werner Hauber