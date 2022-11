Sie bilden zwar mit dem Nachbarort Messenfeld eine Alarmierungsgemeinschaft, aber dieses Mal haben sie alleine gepaukt, geübt und trainiert: Elf Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Birkach haben allen Grund zur Freude. Sie alle haben ihre „Leistungsprüfung Wasser“ bestanden. „Brand Nebengebäude – keine Mensch, kein Tier in Gefahr!“, hieß es vor kurzem in Birkach . Das Team von FFW- Vorstand Thomas Waidhas und dem stellvertretenden Kommandanten Frank George musste in der vorgegebenen Zeit die Löschaufgabe meistern, und zwar fehlerlos.

Gut vorbereitet

Drei Wochen lang wurde geübt, dann konnten die Aktiven unter den kritischen Augen ihrer Prüfer und Ausbilder Steffen Imhof, Thomas Waidhas, Frank George, Maximilian Ferda und Kreisbrandmeister Christian Schilder zur Leistungsprüfung antreten.

Gerhard Elflein als Vertreter der Marktgemeinde war sehr zufrieden: alle bestanden in ihrer jeweiligen Stufe. „Herzlichen Glückwunsch und Danke für euren ehrenamtlichen Einsatz“, freute er sich.

Die Ergebnisse im Überblick: Leistungsabzeichen Stufe eins, Felix Hellmuth und Carola Hellmuth. Stufe zwei für Maximilan Ferda, Tobias Mirwald und Sebastian Hellmuth. Stufe drei erreichte Jonas Sebald. Die Stufe vier schaffte Stefan Linz. Stufe fünf bekam Svenja Hagel und die Stufe sechs schafften Thomas Hennemann, Christina Dreitz und Fabian Hornung. ds