Der Kur- und Tourismus-Service bietet am kommenden Donnerstag, 7. April, um 17.30 Uhr einen einstündigen Stadtrundgang mit anschließender Einkehr an. Dazu ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 6. April, unter der Telefonnummer 09573/33120 erforderlich. Treffpunkt ist am Stadtturm in der Bamberger Straße 25. red